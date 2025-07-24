Проект расположен в 1-м Красногвардейском проезде

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Девелопер MR построит в Москве-Сити башню высотой 379,1 метра с парком на уровне 85 этажа к 2030 году, сообщает пресс-служба компании.

"Жилая башня высотой 379,1 метра с самым высотным в Европе парком Sky Garden на 85 этаже появится в Москве-Сити. Проект получил название One. Парк площадью более 1 тыс. кв. м с разнообразным озеленением появится здесь на высоте 338,3 метра. Ввести башню в эксплуатацию планируется в 2030 году", - отмечается в сообщении.

Проект расположен в 1-м Красногвардейском проезде в Москве. Общая площадь жилой башни составит 294,3 тыс. кв. м. Всего планируется 1 417 квартир, которые расположатся с 36 по 90 этаж. В проекте предусмотрен трехуровневый подземный паркинг и кладовые, а также технологичная центральная система кондиционирования и принудительная приточно-вытяжная вентиляция.

На 5-30-м этажах здания разместятся офисные помещения площадью более 40 тыс. кв. м. Система навигации позволит жителям, офисным сотрудникам и сервисному персоналу пользоваться разными входами. Инфраструктура проекта будет доступна только резидентам: авторское лобби на первом этаже, приватный кинотеатр, детский клуб и другие объекты.

Реализацией проекта занимается MR Private, направление коллекционной недвижимости MR. Его разработал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, уточнили в компании. Соавтором выступил архитектор и креативный директор бюро "Генпро" Дмитрий Сухов. Концепцию благоустройства небоскреба разработала китайская компания Turenscape с учетом принципов устойчивого развития, биофильного - природного - дизайна и городской экологии.

"В нашем проекте мы соединили несколько функций высокого уровня - жилье, офисы и продуманную инфраструктуру. Таким образом, башня становится органичной частью пространства, где все работает на людей", - приводятся в сообщении слова генерального директора MR Марии Литинецкой.