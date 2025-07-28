В июне 2025 года внесено 28,6 тыс. записей о невозможности совершения сделок без личного участия собственников, что на 7,7% больше майских показателей - 26,5 тыс

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Более 244 тыс. запретов сделок без личного участия собственников в отношении недвижимости в Москве внесено в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в январе-июне 2025 года, что более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице.

"За полгода порядка 244 тыс. москвичей обратились в Росреестр за внесением в реестр недвижимости отметки о запрете сделок с их собственностью без личного участия, что в два раза больше результата января-июня прошлого года. Такая динамика говорит о том, что все больше граждан ответственно подходят к вопросам защиты своих имущественных прав", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

В январе-июне 2024 года в ЕГРН было внесено более 115,6 тыс. запретов сделок без личного участия собственников, за аналогичный период 2023 года - 76,1 тыс. таких записей.

В июне 2025 года внесено 28,6 тыс. записей о невозможности совершения сделок без личного участия собственников, что на 7,7% больше майских показателей - 26,5 тыс. По сравнению с июнем прошлого года - 17,2 тыс. записей - показатель вырос в 1,7 раза или на 66%, а к аналогичному периоду 2023 года - 12,1 тыс. - в 2,4 раза или на 136%.