По словам вице-премьера, экспресс-выписка обладает той же юридической силой, что и документ, заказанный в МФЦ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россияне получили свыше 33 млн экспресс-выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на портале госуслуг с 2023 года, говорится в сообщении на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Цифровые сервисы на едином портале госуслуг позволяют предоставлять гражданам необходимые услуги быстро и качественно, в том числе в сфере строительства и ЖКХ. Так, например, с марта 2023 года на портале госуслуг Росреестром выдано более 33 млн экспресс-выписок из ЕГРН", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

По его словам, экспресс-выписка обладает той же юридической силой, что и документ, заказанный в МФЦ. В отличие от обычной выписки, срок изготовления которой занимает до трех рабочих дней, экспресс-выписка формируется в течение нескольких секунд.

Как сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, в целом по сравнению с 2020 годом доля электронных услуг Росреестра выросла более чем в 3 раза - до 67%. "Доля электронной ипотеки увеличилась в 10 раз - до 90%, а доля электронной регистрации договоров долевого участия - в 5 раз, до 99,9%. Это позволило повысить доступность и удобство получения государственных услуг в сфере земли и недвижимости", - отметил глава ведомства.

В целом наиболее востребованными среди россиян с начала 2025 года стали выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости. За 6 месяцев 2025 года их предоставлено более 38 млн. Это 35,7% от общего количества всех выданных выписок из ЕГРН.