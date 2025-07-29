Эксперт Миронов: тренд на закрытие кафе из-за роста аренды есть по всей Москве

Общественный уполномоченный по ресторанному бизнесу столицы подчеркнул, что ежегодно происходит стандартная индексация договоров аренды помещений для ресторанов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Тенденция на закрытие ресторанов из-за повышения арендных ставок фиксируется как в районе Патриарших прудов, так и по всей Москве. Об этом ТАСС рассказал общественный уполномоченный по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов.

В СМИ ранее обратили внимание на закрытие ресторанов на Патриарших прудах, где несколько заведений уже прекратили работу и еще несколько сообщили о предстоящем закрытии.

"Эта проблема есть, к сожалению, не только на Патриарших, но и по всей Москве", - сообщил Миронов.

По словам ресторатора, ежегодно происходит стандартная индексация договоров аренды помещений для ресторанов. "Для столицы в последнее время это 10%, каждый год приходится платить все больше денег, при этом у ресторанного рынка в целом сейчас наблюдается состояние спада", - пояснил он.

Большая часть ресторанов на данный момент фиксирует снижение выручки по сравнению с прошлым годом. Кроме того, отмечает эксперт, у них выросли расходы на продукты и заработную плату. "А при увеличении стоимости арендной платы рестораны и вовсе вынуждены закрываться", - заключил Миронов.