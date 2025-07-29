В качестве примера замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов привел строительство микрорайонов в Геническе и Скадовске, где на площадки зашли сразу несколько крупных специализированных компаний

ГЕНИЧЕСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Херсонской области успешно выстроили работу по поиску подрядчиков по основным госконтрактам, на которые выделены средства из федерального бюджета. В частности, речь идет о строительстве жилья, сообщил журналистам замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов.

"На что хотел бы отдельно обратить внимание - это 100% контрактация по всем основным мероприятиям, по которым предусмотрено федеральное финансирование. Это плановое выполнение этих показателей, постепенное развитие жилищного строительства. <...> Здесь очень важно этот позитивный тренд и динамику сохранить", - сказал Хусаинов после совещания по вопросам социально-экономического развития области.

В качестве примера он привел строительство микрорайонов в Геническе и Скадовске, где на площадки зашли сразу несколько крупных специализированных компаний.

"В целом видим на следующий год ввод около 60 тыс. кв. м жилья. На секундочку, до этого времени в Скадовске и Геническе новое жилье вообще не строилось. Это такая большая победа региональной команды", - подчеркнул замминистра.