В Солнцеве в рамках КРТ построят жилье для участников программы реновации

Градостроительный потенциал участка составляет 30,6 тыс. кв. м недвижимости

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки площадью 0,77 га в районе Солнцево на западе столицы. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"Реорганизуемая территория расположена на улице Щорса, владения 5, 5Б. В настоящее время ее занимают устаревшие объекты - магазины. Градостроительный потенциал участка составляет 30,6 тыс. кв. м недвижимости, что позволит возвести современный жилой комплекс для целей Программы реновации. Также запланировано благоустройство территории и организация улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 124 проекта КРТ общей площадью свыше 1,4 тыс. га, в рамках которых планируется возвести свыше 29,3 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано порядка 345 тыс. рабочих мест.