Лидерами по разнице в стоимости посуточной аренды и отеля стали Евпатория и Ялта

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Проживание в отелях курортных и крупных городов России дороже посуточной аренды в среднем на 60%, сообщает пресс-служба "Домклик".

"В крупных, а также курортных городах России посуточная аренда дешевле проживания в гостинице в среднем на 60%. В летний период средняя стоимость однодневного проживания в посуточной квартире составляет 5,3 тыс. руб., тогда как в гостинице или отеле "три звезды" - 8,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Лидерами по разнице в стоимости посуточной аренды и отеля стали Евпатория и Ялта. Так, в Евпатории средняя стоимость однодневного размещения в гостинице "три звезды" почти на 162% превышает съем квартиры посуточно (12,1 тыс. руб. против 4,6 тыс.), в Ялте - на 161% (14,4 тыс. руб. в среднем за гостиницу и 5,5 тыс. - за посуточную аренду).

Кроме того, краткосрочная аренда почти в два раза выгоднее в Кисловодске, Зеленоградске, Геленджике, Светлогорске и Сочи. В Феодосии гостиница дороже посуточной квартиры в среднем на 71%, в Балтийске, Пятигорске, Ессентуках, Дербенте и Алупке этот показатель находится в пределах 50-60%. Наименьший разрыв на пребывание в гостинице или посуточной квартире отмечен в Минеральных Водах - 25,5%, или 1,1 тыс. рублей.

Крупные города

В городах-миллионниках наибольший ценовой разрыв зафиксирован в Екатеринбурге - здесь однодневное пребывание в отеле "три звезды" обойдется на 122% дороже, чем съем посуточной квартиры. Средняя цена номера в гостинице Екатеринбурга составляет 9,5 тыс. руб., тогда как арендовать квартиру посуточно можно на 5,2 тыс. руб. дешевле - за 4,3 тыс.

В Санкт-Петербурге, Владивостоке и Москве разница в стоимости в пользу посуточной аренды превышает 80%, или более 4 тыс. рублей в Москве и более 5 тыс. - в Санкт-Петербурге и Владивостоке. В Волгограде, Казани и Ростове-на-Дону этот показатель варьируется от 71,9% до 74,2%. Наименьшая разница между гостиницей и краткосрочной арендой зафиксирована в Краснодаре: 4,9 тыс. руб. против 4,3 тыс. (13,4%).