"Аквилон" планирует построить 318,4 тыс. кв. м недвижимости в Москве по программе КРТ

Оба проекта КРТ планируется завершить в 2030-2032 годах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Группа "Аквилон" планирует построить около 318,4 тыс. кв. м недвижимости в Москве в рамках комплексного развития территории (КРТ), говорится в сообщении компании.

Группа "Аквилон" построит около 318,4 тыс. кв. м недвижимости в Москве по программе КРТ", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что сейчас в Москве на этапах проработки и реализации находятся 336 проектов КРТ. Общая площадь участков под реорганизацию составляет свыше 4,2 тыс. га. Компания возьмет на себя обязательства по редевелопменту более 23 га.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе девелопера, компания планирует реализовать один проект КРТ в Выхино площадью 7,31 га. Он включает в себя реорганизацию бывших промзон, начало работ запланировано на 2026 год. Здесь намерены построить 150,75 тыс. кв. м жилой площади, включая 40 тыс. кв. м по программе реновации. Порядка 10 тыс. кв. м будет отведено под строительство объектов общественной инфраструктуры, в том числе здание управления внутренних дел МВД России.

В 2027 планируется начало строительно-монтажных работ на участках промзоны "Теплый стан" (16,78 га). В столице появится новый индустриально-производственный и общественно-деловой кластер. Градостроительный потенциал участка составляет 158 тыс. кв. м недвижимости, что позволит возвести объекты под размещение легких технологичных производств и технопарков. В результате будет создано 2,8 тыс. рабочих мест.

Оба проекта КРТ планируется завершить в 2030-2032 годах.