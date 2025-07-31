Также освобождены от уплаты пошлин пострадавшие от ЧС - норма распространяется на жилье, которое они получили взамен утраченного

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Новые размеры государственных пошлин установлены на регистрацию объектов недвижимости. Бойцов и ветеранов СВО освободят от их уплаты, закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Также освобождены от уплаты пошлин пострадавшие от ЧС - норма распространяется на жилье, которое они получили взамен утраченного.

Для остальных физлиц через месяц госпошлина за регистрацию доли в объекте или объекта недвижимости составит 4 тыс. рублей, если кадастровая стоимость не превышает 20 млн рублей. А для организаций ставка составит 44 тыс. рублей, если кадастровая стоимость не выше 22 млн рублей.

Пошлина за регистрацию приусадебного участка составит 700 рублей, а за регистрацию прав на фермерский надел - 1 тыс. рублей. Вводятся пошлины по 4 тыс. рублей за регистрацию объектов сетей газораспределения и потребления при подключении к капитальным строениям, за регистрацию договоров аренды одновременно с кадастровым учетом, уступки прав.

С марта следующего года госпошлина будет также взиматься за предоставление заключения о соответствии медвуза требованиям. Она составит 3,5 тыс. рублей.