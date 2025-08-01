"Аэрофлот" организует аукцион по продаже нежилых помещений в Москве

Дата проведения торгов назначена на 7 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" организует открытый электронный аукцион на продажу двух нежилых помещений на улице Кузнецкий Мост в Москве общей площадью почти 1 тыс. кв. м единым лотом с минимальной ценой в 900 млн рублей, следует из материалов авиакомпании, с которыми ознакомился ТАСС.

"ПАО "Аэрофлот" организует открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества: нежилые помещения, общей площадью 338,0 кв. м и 654,4 кв. м, расположенные по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 3, строение 1 и строение 2. Недвижимое имущество реализуется единым лотом", - сказано в материалах торгов и закупок.

Дата проведения торгов назначена на 7 августа текущего года. Шаг аукциона 3% от начальной цены торгов.