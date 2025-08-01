По словам специалиста ипотечного рынка, это может произойти к следующему заседанию ЦБ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Средняя ставка по рыночной ипотеке в РФ может уменьшиться с текущих 24,45% до 19% к следующему заседанию по ставке Банка России в сентябре, но более реалистичный прогноз - до 20%. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко.

"Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 сентября 2025 года. Если в августе риторика Центробанка будет спокойной и позитивной, то до заседания по ставке средняя ставка предложения по ипотеке может стать, согласно оптимистичному прогнозу - 19% и 20% - согласно более реалистичному", - сказал он.

По словам Гордейко, "в хорошие времена" ставки ипотечного кредитования могут быть выше ключевой на 1 процентный пункт. Если допустить, что ключевая ставка ЦБ после грядущего заседания составит 18%, то средняя ставка по ипотеке должна быть ниже 20%, отметил он.

Эксперт добавил, что измерения процентных ставок по кредитам обычно запаздывают на неделю и текущая средняя ставка по ипотеке в 24,5 % не учитывает снижение ключевой ставки. Он отметил, что ставки банков по кредитам снизятся вслед за базовой ставкой ЦБ, но скорость снижения может быть непропорциональной из-за уменьшения дельты между ключевой ставкой и ставкой предложения. "Дельта - плата за негативные ожидания. Ставки в банках не снижаются одномоментно. Сейчас отыграют итоги заседания от 25 июля, а потом снизят повторно к началу сентября после обнадеживающих данных статистики", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Банк России на заседании 25 июля второй раз подряд понизил ключевую ставку - на 2 п. п. - до 18%, на предыдущем заседании ставка была снижена на 100 базисных пунктов - до 20%. Следующее заседание регулятора по базовой ставке запланировано на 12 сентября. Согласно последним аналитическим данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке на новостройки за неделю с 21 по 27 июля снизились на 0,01 п. п. - с 24,46% до 24,45%.