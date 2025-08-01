Если двор красив, ухожен и опрятен, то человеку всегда хочется там гулять, отметил депутат Госдумы от Архангельской области Александр Спиридонов

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Архангельской области Александр Спиридонов предложил распространить действие программы "Дальневосточные дворы" ("1 000 дворов") на арктические регионы. Как сообщает пресс-служба администрации Архангельской области, с таким предложением он выступил на III форуме "Арктика - регионы", который проходит в Архангельске.

"Считаю важным распространить на Арктическую зону действие программы "1 000 дворов", которая сейчас реализуется в дальневосточных регионах. Ее суть состоит в том, что путем привлечения федерального финансирования благоустраиваются дворовые территории, а также все, что находится внутри них, - проезды, парки, скверы. Если двор красив, ухожен и опрятен, то человеку всегда хочется там гулять, проводить там время с детьми, жить в своем городе. Сейчас мы ищем поддержку федеральной исполнительной власти по выделению дополнительного финансирования. Если нашу инициативу поддержат, запустить программу в Арктике можно в 2026 или 2027 году", - сказал Спиридонов, которого цитирует пресс-служба.

На деловой сессии форума рассмотрели вопросы создания достойных условий жизни на Крайнем Севере. В качестве экспертов-лекторов выступили представители федеральных органов законодательной власти, руководители предприятий, финансовых структур и кадровых агентств. Особое внимание уделялось строительству жилья и созданию удобной и современной городской среды.

На сегодняшний день в Арктическую зону России входят 46 городов.