В пресс-службе Министерства имущественных отношений региона сообщили, что также в рамках исполнения поручения президента РФ и правительства РФ из Московской области в федеральную собственность переданы 25 га земли и 71 объект недвижимости

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Свыше 160 га земли и более 170 объектов недвижимости передали под различные цели из федеральной в региональную и муниципальную собственность в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Благодаря тесному сотрудничеству с федеральными ведомствами осуществляются взаимные передачи недвижимости. Это значимые передачи, без которых невозможно полноценное дальнейшее развитие и улучшение как отдельных объектов и территорий, так и Подмосковья в целом. За семь месяцев с начала года из федеральной собственности в Подмосковье переданы свыше 160 га земли и более 170 объектов недвижимости", - привели в сообщении слова министра имущественных отношений региона Тихона Фирсова.

Он добавил, что объекты были переданы как в части оформления недвижимости в соответствие, так и под развитие территорий городских округов.

"К примеру, более 100 га в городских и муниципальных округах Одинцовский, Пушкинский и Истра будут использованы для их социально-экономического развития, а порядка 90 объектов ЖКХ, переданных из федеральной собственности, будут служить жителям Звездного городка, Подольска, Чехова и Одинцовского", - пояснил министр.

В пресс-службе добавили, что также в рамках исполнения поручения президента РФ и правительства РФ из Московской области в федеральную собственность переданы 25 га земли и 71 объект недвижимости. Среди них 7,5 га земли в Балашихе, которые предназначены под строительство Федерального научно-клинического центра инфекционных болезней Министерства здравоохранения России и 20 объектов недвижимости в Наро-Фоминском округе для осуществления деятельности федерального ведомства.