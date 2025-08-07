Аналитики отмечают рост цен на аренду квартир в России

В среднем по РФ съемные однокомнатные квартиры подорожали на 1,2%, до 26 881 рублей в месяц

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Съемные квартиры в РФ начали понемногу дорожать, а предложение арендного жилья сокращаться, сообщили ТАСС аналитики федерального портала "Мир квартир".

"Специалисты провели анализ цен по одно-, двух- и трехкомнатным квартирам в 70 городах России за июль. По его результатам выяснилось, что однокомнатные квартиры стали сдаваться дороже в 46 городах из 70 исследованных, в 23 дешевле, в одном не изменились. Двухкомнатные выросли в 47, упали в 22, и в одном изменений не произошло. Что касается трехкомнатных, в 44 арендодатели подняли плату, в 26 снизили", - отмечается в сообщении.

В среднем по стране съемные однокомнатные квартиры подорожали на 1,2%, до 26 881 рублей в месяц, двухкомнатные - на 1,4%, до 33 996 рублей в месяц, трехкомнатные - на 1,6%, до 43 608 рублей в месяц.

Больше всего выросли ставки аренды в Смоленске, где "однушки" подорожали на 5,8%, "двушки" - на 4,8%, "трешки" - на 10,4%. Также наблюдался высокий рост ставок в Севастополе (+9,3%, +6,1% и +5,5%), Брянске (+2,8%, +1,4% и +13,9%), Самаре (+12,4%, +5,1% и +0,3%) и Саратове (+3,3%, +8,5% и +5,9%). Снизилась стоимость найма квартир больше всего во Владивостоке (-6,5%, -8,8% и -2,5%), Орле (+1,8%, +1,6% и -14,5%), Казани (-2,5%, -4,1% и -3,8%), Ленинградской области (-1,5%, -5,2% и -2,6%) и Новокузнецке (-3,3%, -1,8% и -3,8%).

В Москве в июле динамика была +1,4% (цена выросла до 56275 рублей в месяц), +0,6% (до 67 041 рублей/месяц) и +0,1% (до 82693 рублей/месяц) соответственно. В Подмосковье ставки всех типов квартир снизились: -0,9% (до 35 359 рублей в месяц), -0,2% (до 42 575 рублей в месяц) и -1,6% (до 53 888 рублей в месяц). В Санкт-Петербурге это +3% (до 40 047 рублей в месяц), +2,6% (до 50 396 рублей/месяц) и +2,2% (до 65 358 рублей/месяц).

"После весеннего снижения ставки вновь пустились в рост, одновременно с сокращением предложения. В минувшем месяце количество сдаваемых в аренду однокомнатных квартир сократилось на 36%, двухкомнатных - на 31%, трехкомнатных - на 26%. Выбора у арендатора остается все меньше, приходится быстро принимать решения и соглашаться на те условия, которые диктует собственник жилья", - отметил гендиректор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. Однако, по его словам, в июле ралли только начинается. В августе и сентябре ожидается более выраженная положительная динамика, до 3-5% в месяц.