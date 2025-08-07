Участники СВО и работники ОПК в ДФО и Арктике получили более 10 тыс. льготных ипотек

Среди получивших кредит специалистов доля сотрудников ОПК - 6 309 человек, участников СВО - 4 250 человек

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 10 тыс. ипотечных кредитов по льготной ставке, не превышающей 2% годовых, получили участники специальной военной операции и работники оборонно-промышленного сектора на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"10 559 участников специальной военной операции и работников оборонно-промышленного сектора смогли приобрести или построить собственное жилье на Дальнем Востоке и в Арктике с помощью кредита по льготной ставке, не превышающей 2% годовых", - говорится в сообщении.

Среди получивших кредит специалистов доля сотрудников ОПК - 6 309 человек, участников СВО - 4 250 человек. "Распространение дальневосточной и арктической ипотеки на работников ОПК и участников СВО - действенная мера поддержки тех, кто стоит на страже безопасности нашей страны. Мы видим, что такая инициатива откликнулась растущим спросом. Примечательно, что 68% сотрудников оборонно-промышленного комплекса, получателей ипотеки, из Арктики, а среди участников СВО, взявших кредит по льготной ставке, - 89% с Дальнего Востока", - сказал директор департамента социальных проектов КРДВ Сергей Потанин.

Среди регионов Дальнего Востока лидер по выдаче льготной ипотеки участникам СВО - Приморский край (более 1 000 заявок). Ипотеку для сотрудников оборонно-промышленных предприятий чаще всего оформляют в Архангельской области (более 3 250 заявок).

По данным КРДВ, на сегодняшний день 163 тыс. семьи и специалиста смогли приобрести или построить собственное жилье на Дальнем Востоке и в Арктике с помощью кредита по льготной ставке 2% годовых и ниже. Из них 147,6 тыс. кредитов выдано жителям ДФО и более 16 тыс. кредитов предоставлено жителям Арктической зоны России. Общая сумма выданных кредитов составила 797 млрд рублей.

На Дальнем Востоке чаще всего ипотечные кредиты с господдержкой оформляют в Приморском крае (39,8 тыс.), Республике Саха (Якутия) (29,8 тыс.) и Хабаровском крае (21,2 тыс.). В Арктике наибольшее количество двухпроцентных ипотек оформили в Архангельской области (9,1 тыс.), Красноярском крае (3,7 тыс.) и Мурманской области (1,4 тыс.).