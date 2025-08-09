Субсидии на ремонт жилья после ЧС будут ежегодно индексировать с 2027 года

Норма распространяется на муниципальные образования и на собственников, которые на день введения режима ЧС не имели страховки по программе организации возмещения ущерба

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Субсидии на ремонт жилья, которое пострадало после ЧС регионального характера, будут индексировать каждый год, начиная с 2027 года. Об этом говорится в постановлении правительства, с которым ознакомился ТАСС.

До 2025 года субсидия выделялась из расчета не более 7 тыс. рублей на ремонт 1 кв. м. жилья. В 2025 году сумму повысили до 9 тыс. рублей. В 2026 году стоимость ремонта будет определять Минстрой, и с 1 января 2027 года субсидии будут индексироваться исходя из уровня инфляции по согласованию Минстроя с Минфином.

Норма распространяется на собственников, которые на день введения режима ЧС не имели страховки по программе организации возмещения ущерба, и на муниципальные образования. При этом на тех, кто живет в помещениях по договору социального найма, нормы о субсидиях больше не распространяются.