В июле 2025 года управление столичного Росреестра приняло 131 770 заявлений в электронном виде

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Число поданных онлайн-заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости в Москве увеличилось в июле 2025 года до более чем 131, 8 тыс., что на 3,8% больше июньского показателя - 127 тыс. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице.

"В июле 2025 года управлением Росреестра по Москве принято 131 770 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Показатель вырос на 3,8% к предыдущему месяцу (126 992). В годовом выражении число онлайн-заявлений снизилось на 8,4% к июлю 2024 года (143 789), но превысило итог аналогичного месяца 2023 года на 18,4% (111 260)", - отмечается в сообщении.

Однако в январе-июле 2025 года число таких заявлений снизилось до 920,6 тыс. (на 0,5% к аналогичному периоду 2024 года - 925, 4 тыс.), но на 20,3% превысило показатель первых семи месяцев 2023 года - 765,2 тыс. заявлений.

"Объем электронных заявлений в Москве демонстрирует стабильно высокие результаты с незначительной динамикой в годовом и месячном выражении. Так, с января регистраторы в среднем ежемесячно получали около 131 тыс. цифровых заявлений. Показатель июля, уступив около 8% аналогичному прошлогоднему месяцу, данному значению практически полностью соответствует. Общий объем онлайн-заявлений с января при этом "недобрал" всего половину процента до итога семи месяцев прошлого года, однако вырос на 20% к 2023 году", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.