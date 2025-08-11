Ставка по ипотеке составила 2%

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Банк ВТБ первым запустил льготную ипотеку по ставке 2% на строительство частных жилых домов в Донбассе и Новороссии, сообщили в пресс-службе организации.

"ВТБ первым среди российских банков распространил программу льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Теперь жители этих регионов могут построить собственный дом по ставке всего 2% годовых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прием заявок стартовал 11 августа. При этом условия программы такие же, как при льготной ипотеке на покупку квартир. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. В пресс-службе ВТБ добавили, что льготные условия также доступны для жителей Белгородской и Курской областей, жилье которых пострадало в результате боевых действий.

Сеть банкоматов в Донбассе и Новороссии составляет 90 устройств. Кроме того, работают 13 отделений банка и 7 точек обслуживания в МФЦ. До конца года банк откроет в Новороссии еще 14 отделений и 4 удаленные точки обслуживания, заключили в пресс-службе.