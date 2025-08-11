"Домклик": средняя стоимость загородной недвижимости в РФ увеличилась за год на 6%

Согласно материалам сервиса, самые дорогие дома продаются в 2025 году в Московской и Ленинградской областях

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Средняя цена квадратного метра на рынке готовых частных загородных домов в крупнейших регионах России увеличилась в июле 2025 года до 65,6 тыс. рублей или на 6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом говорится в материалах сервиса Сбербанка "Домклик".

"По сравнению с июлем 2024 года рост цен не превысил годового уровня инфляции и составил 6%. По сравнению с январем 2025 года цены в среднем по России практически остались на прежнем уровне, увеличившись всего на 1,1%, что свидетельствует об отсутствии факторов сезонности", - говорится в сообщении.

Больше всего цены выросли в Московской области - на 17,5%, до 93,9 тыс. рублей/кв. м. Далее идут дома в Омской области (+12,9%, до 53,7 тыс. рублей/кв. м), а замыкает топ-3 Калининградская область (+12,3%, до 80 тыс. рублей/кв. м). На четвертом месте Нижегородская область с ростом цен на 12,2%, до 60,3 тыс. рублей за "квадрат", на пятом - Пермский край с ростом стоимости квадратного метра на 11,3%, до 53,2 тыс. рублей

Наименьший прирост показали: Краснодарский край (+1,5%, до 78,2 тыс. рублей/кв. м), Тюменская область (+4,1%, до 75,6 тыс. рублей/кв. м), Приморский край (+4,5%, до 76 тыс. рублей/ кв. м), Воронежская (+4,8%, до 59,7 тыс. рублей/кв. м) и Ростовская области (+4,8%, до 65,7 тыс. рублей/кв. м).

Самые дорогие дома продаются в этом году в Московской - 9,4 млн рублей и Ленинградской областях - 8,3 млн рублей Далее по дороговизне загородных домов идут: Калининградская область с медианной ценой загородного дома 8 млн рублей, Краснодарский - 7,8 млн рублей и Приморский края - 7,6 млн рублей Наиболее дешевые дома продаются в Волгоградской области - 4,5 млн рублей, Пермском и Красноярском краях - по 5,3 млн рублей в каждом.

"Частные дома остаются привлекательными для инвестиций, а темпы роста цен постепенно замедляются. Основные драйверы - инфраструктурное развитие территорий и спрос на комфортное жилье за городом, которое может стать полноценной альтернативой постоянно дорожающим городским квартирам", - отмечают аналитики.