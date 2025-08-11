Он составил 1,7 трлн рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Портфель кредитов проектного финансирования входящего в Группу ДОМ.РФ банка вырос на 14% за первый квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 1,7 трлн рублей, говорится в презентации по результатам деятельности госкомпании за 6 месяцев 2025 года.

"Портфель кредитов проектного финансирования составил 1,7 трлн рублей, показав рост на 14%", - отмечается в материалах.

В первом полугодии объем кредитных линий проектного финансирования увеличился на 4,8% и достиг 6,8 трлн рублей. С помощью инструментом госкомпании построили жилье для 58 тыс. семей. Речь идет о проектном финансировании, инфраструктурных облигациях, вовлечении в оборот и передаче инвесторам земель под строительство.

По данным Банка России, объем открытых застройщикам кредитных линий в секторе достиг 21,4 трлн рублей, объем выданных кредитов - 9,3 трлн рублей.

За шесть месяцев 2025 года Банк ДОМ.РФ выдал 47 млрд рублей ипотечных кредитов, из них 29 млрд рублей во втором квартале 2025 года. Объем ипотечного портфеля кредитной организации составил 2,2 трлн рублей.

В условиях замедления спроса в первом полугодии 2025 года застройщики снизили объем запусков новых проектов на 22% по сравнению с первым кварталом 2024 года. При этом портфель строительства увеличился на 3%, до 117,6 млн. Накопленный с начала года ввод жилья всего на 2% ниже соответствующего периода прошлого года (52,2 млн кв. м за первое полугодие 2025 года).