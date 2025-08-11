В Петербурге завершается строительство общежития морского технического университета

Проживать в новом общежитии квартирного типа будут около 400 студентов и преподавателей вуза

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Строительные работы в здании нового общежития Санкт-Петербургского государственного морского технического университета завершаются. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - это единственный вуз России, который готовит специалистов по всему спектру кораблестроительных специальностей. Сейчас для него возводится новое современное общежитие площадью более 10 тыс. кв. м, строительная готовность которого составляет уже 95%", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства РФ.

Проживать в новом общежитии квартирного типа будут около 400 студентов и преподавателей вуза. В здании предусмотрены блоки с кухней и санузлом. Также там будут обустроены служебно-хозяйственные и административные помещения. К настоящему времени в здании выполнены работы по устройству кровли и фасадов, по отделке, монтажу внутренних инженерных систем и наружных инженерных сетей. Заканчивается сборка и монтаж мебели, а также благоустройство прилегающей территории. Выполняется пусконаладка инженерных систем.

Общежитие возводится в рамках реестра объектов капитального строительства, входящего в государственную программу "Строительство", куратором которой является Минстрой России.