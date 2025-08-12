По этой программе ключ от жилья уже получил сотрудник Новосибирского авиационного завода им. Чкалова

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Механизм льготного кредитования при покупке жилья для работников оборонно-промышленного комплекса запустили в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства региона.

"Благодаря взаимодействию министерства строительства Новосибирской области с ведущими застройщиками и банками региона, разработан механизм льготного кредитования при покупке жилья для работников оборонно-промышленного комплекса <…>", - говорится в сообщении.

В региональном Минстрое уточнили, что во вторник впервые по этой программе ключ от жилья получил работник Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.

Механизм разработан для поддержки молодых специалистов и развития оборонной промышленности региона, отметили в пресс-службе. Участником является в том числе Новикомбанк, который входит в состав госкорпорации "Ростех". "<…> Принято уже более 10 решений по семейной ипотеке, на рассмотрении - еще несколько десятков заявок. Уверен, данный механизм станет хорошим подспорьем в решении жилищного вопроса сотрудникам предприятий ОПК - сектора, который сегодня решает важнейшие задачи", - цитирует пресс-служба главного архитектора региона Ивана Фаткина.

В январе 2024 года Новикомбанк начал прием заявок от работников предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках программы "Дальневосточная ипотека" по ставке 1,4%, сообщал Ростех.