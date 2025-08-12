В Москве в июле вторичный рынок жилья вырос на 17%

Всего по столице в январе-июле 2025 года зарегистрировано 75 288 переходов прав на вторичное жилье

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Число сделок по купле-продаже вторичного жилья в Москве выросло на 17% за июль 2025 года по сравнению с июнем, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

"В июле управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 11 438 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья. Данный показатель на 17,1% больше результата июня текущего года (9 771)", - отмечается в сообщении.

По сравнению с июлем 2024 года (13 165) число переходов прав на вторичное жилье снизилось на 13,1%, а к аналогичному месяцу 2023 года (14 932) показатель сократился на 23,4%.

"Число переходов прав на вторичном рынке жилья в июле выросло почти на 1,7 тысячи сделок за месяц, что на 6% выше среднего показателя в текущем году. Так, с начала этого года ежемесячно регистрируется порядка 10,8 тысячи переходов прав, а по сравнению с майским минимумом текущего года рост на 30,6%. И такой результат зафиксирован в середине лета, когда на московском рынке обычно отмечается спад активности", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Всего по Москве в январе-июле 2025 года зарегистрировано 75 288 переходов прав на вторичное жилье. Это на 4,9% меньше результата семи месяцев 2024 года (79 146) и на 19,1% ниже аналогичного периода 2023 года (93 052).