МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Порядка 1,2 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Московской области после завершения строительства 100 многоквартирных домов. Еще 6,4 млн кв. м недвижимости введено за счет индивидуального жилищного строительства, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

"С начала года в Московской области ввели в эксплуатацию 100 многоквартирных домов - это 1,2 млн кв. метров жилья. Еще 6,4 млн кв. метров введено в индивидуальном жилищном строительстве. Это самый высокий показатель среди регионов от общего ввода жилья в стране", - говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего "квадратов" в многоквартирных домах введено в Домодедове, Одинцове, Ленинском, Люберцах и других городских округах.

Как отметили в министерстве, по вводу индивидуальных домов муниципалитетами-лидерами с начала года стали Раменский, Истра и Дмитровский округа.