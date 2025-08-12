"Домклик": выдачи льготных ипотек Сбером в июле выросли за месяц на 11,4%

Больший объем льготных выдач зафиксировали в июне 2024 года - 354 млрд рублей, когда наблюдался ажиотажный спрос накануне отмены массовой льготной ипотеки

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Объем выдач Сбера по льготным программам в июле достиг 187,6 млрд руб., что стало максимальным результатом в 2025 году и на 11,4% превысило показатель июня. Об этом говорится в материалах сервиса Сбербанка "Домклик".

"Объем выдач по льготным программам в июле достиг 187,6 млрд руб., что стало максимальным результатом в 2025 году. Это на 11,4% больше, чем в июне, на 14,6% больше, чем в мае и на 76% больше показателей февраля текущего года. Рост выдач год к году (июль 2025 года к июлю 2024 года) составил 40%", - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, больший объем льготных выдач был зафиксирован лишь в июне 2024 года - 354 млрд руб., когда наблюдался ажиотажный спрос накануне отмены массовой льготной ипотеки. Доля льготной ипотеки в июле 2025 года снизилась на 2 процентных пункта (п.п.), до 82%, но спрос на программы с господдержкой остается высоким, продолжая тренд первого полугодия текущего года. За исключением января, средняя доля льготных программ на рынке стабильно превышает 80%.

Объем выдач по "Семейной ипотеке" увеличился в июле этого года до 159,2 млрд руб., что на 15% больше, чем в июне, а годовая динамика (июль 2025 к июлю 2024) составила 110%. Доля этой программы увеличилась на 0,6 п.п. по сравнению с июнем, приблизившись к 70% от всего рынка. Доля рыночных программ в июле выросла на 2 п.п., до 18%. Выдачи по рыночной ипотеке увеличились почти на 32%, превысив 41 млрд руб. Всего с начала года объемы выдач по этой программе увеличились почти в четыре раза, что демонстрирует адаптацию сегмента к условиям высокой ключевой ставки, считают аналитики. При этом около 60% выдач по рыночной ипотеке приходится на вторичное жилье. В июле по программе Дальневосточной и Арктической ипотеки (ДВиА) Сбер выдал около 19 млрд рублей - больше за последние два года было лишь в августе 2024 года: 19,2 млрд руб. Доля этого вида ипотеки в июле составила 8,2%.

Как сообщалось ранее, по словам зампредседателя правления Сбербанка Кирилла Царева в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), объемы льготного ипотечного кредитования в 2025 году росли с января, превысив в первый месяц года 53 млрд руб. В феврале выдачи выросли в два раза по отношению к январю - до 107 млрд руб., а пик выдач пришелся на май - 164 млрд руб., что на 3,5% больше, чем в апреле, отмечал он.