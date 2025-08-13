В Москве в июле число оформленных ипотек увеличилось на 17,4% за месяц

Всего зарегистрировано 10 137 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 10,1 тыс. ипотечных договоров на новостройки и вторичное жилье было зарегистрировано в Москве в июле 2025 года, что на 17,4% больше по сравнению с июнем - 8,6 тыс. договоров. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице.

"В июле 2025 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 10 137 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Динамика к предыдущему месяцу (8 633) составила 17,4%. В годовом выражении зафиксировано снижение на 15,2% к июлю 2024 года (11 948) и на 23,8% к аналогичному месяцу 2023 года (13 309)", - отмечается в сообщении.

За январь-июль этого года зарегистрировано 68,6 тыс. ипотечных договоров - показатель снизился на 1,6% к аналогичному периоду прошлого года - 69,7 тыс. ипотек, и на 12,1% - к первым семи месяцам 2023 года - 78 тыс. ипотечных договоров.