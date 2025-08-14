В Москве число сделок в долевом строительстве увеличилось за июль на 21,4%

Увеличение количества первичных договоров наблюдается второй месяц подряд: в июне было оформлено на 6% больше таких договоров, чем в мае

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Количество сделок, заключенных в Москве по договорам долевого участия (ДДУ) в жилом строительстве, в июле 2025 года увеличилось на 21,4%, до 9,5 тыс. договоров по сравнению с июнем. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице со ссылкой на его руководителя Игоря Майданова.

"В июле 2025 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 9 543 договора участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 21,4% больше результата июня текущего года (7 858 ДДУ)", - отмечается в сообщении.

По словам Майданова, рост числа первичных договоров наблюдается в Москве второй месяц подряд: в июне было оформлено на 6% больше первичных договоров, чем в мае. "При этом кратный рост зарегистрированных ДДУ фиксируется как в сегменте жилья (+8% июнь к маю; +20% июль к июню), так и с нежилой недвижимостью (на 2% июнь превзошел май, почти на 25% июль - июнь)", - отметил он.

В годовом выражении зафиксировано снижение числа ДДУ к июлю 2024 года - 11,5 тыс. договоров - на 17,1%. К аналогичному месяцу 2023 года (11 943 ДДУ) число оформленных сделок на первичном рынке недвижимости сократилось на 20,1%. На рынке жилья за июль этого года зарегистрировано 6,5 тыс. ДДУ, что на 20% больше июня - 5,4 тыс. договоров. К июлю прошлого года - 7,3 тыс. договоров - динамика составила -11,4%, к июлю 2023-го - 8,6 тыс. или -24,7%. В нежилом сегменте в июле текущего года оформлено более 3 тыс. договоров долевого участия, что на 24,6% больше июньского показателя - 2,4 тыс. договоров. По отношению к июлю прошлого года снижение составило 27%, до 4,2 тыс. договоров, к аналогичному периоду 2023 года показатель снизился на 8%, до 3,3 тыс.

Всего с начала 2025 года зарегистрировано 65,2 тыс. ДДУ, что на 19% меньше результатов января-июля прошлого года - 80,4 тыс. - но на 17,7% меньше аналогичного периода 2023-го - 79,2 тыс. договоров. За первые семь месяцев этого года с жильем оформлено 44,2 тыс. договоров. На коммерческую недвижимость за этот период было оформлено 20,9 тыс. ДДУ.