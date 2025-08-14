Эксперт Долгих: в РФ себестоимость строительства домов в 2025 году превысит 6,1%

По словам руководителя центра компетенций практики "Инжиниринг" Strategy Partners, инфляция в строительстве в 2024 году составила 5,1% и оказалась ниже прогнозных показателей (7,4%)

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Себестоимость строительства многоквартирных домов в России в 2025 году превысит прогнозы правительства по инфляции и составит больше 6,1%, сообщила в ходе онлайн-дискуссии ЕРЗ-тренды руководитель центра компетенций практики "Инжиниринг" Strategy Partners Ирина Долгих.

"Мы предполагаем, что прогнозный показатель в 6,1% (прогноз Минэкономразвития по увеличению стоимости строительства), скорее всего, девелопмент перешагнет. За первую половину 2025 года удорожание строительства уже достигло 4%. В оставшиеся два квартала эта тенденция будет сохранятся", - рассказала Долгих.

По ее словам, общая инфляция в строительстве в 2024 году составила 5,1% и оказалась ниже прогнозных показателей (7,4%). "При этом строительство жилых и нежилых зданий в 2024 году дорожало значительно быстрее, чем другие виды строительства - на 9,4%. Этот процесс наблюдался на протяжении всего года, в каждом из кварталов 2024 года показатели инфляции при строительстве жилых и нежилых зданий выше, чем по строительству в целом, за год разница оказалась практически в два раза. Эта же тенденция сохраняется в 2025 году, первый и второй квартал показали больший рост в этом секторе строительства. Скорее всего, тенденция сохранится", - объяснила Долгих.

Она добавила, что себестоимость строительства росла за счет роста расходов на заработанную плату (они росли быстрее, чем строительство в целом), а также увеличение затрат на эксплуатацию машин и материалов. Также есть накладные расходы на строительство.