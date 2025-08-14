Руководитель департамента аналитики и консалтинга "НДВ супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева связала приросты продаж не только с сезонным фактором, но и с перетеканием спроса с первичного рынка на вторичный

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Рост сделок со вторичной жилой недвижимостью в Москве периодически наблюдается с начала 2025 года: в феврале прирост составил 27% по сравнению с январем, в июле - 17,1% по сравнению с июлем. Об этом рассказала ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга "НДВ супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева.

"С начала 2025 года на вторичном рынке наблюдалось несколько периодов прироста продаж в динамике месяц к месяцу. Так, феврале они выросли на 27% по сравнению с январем, в марте - на 2,4% и в летние месяцы: в июне - на 11,5%, а в июле - на 17,1%. В целом за семь месяцев этого года на вторичном рынке наблюдалось больше периодов роста, чем падений", - сказала она.

Чегодаева связала приросты продаж не только с сезонным фактором, но и с перетеканием спроса с первичного рынка на вторичный - особенно в проектах и локациях, в которых средние цены на "вторичку" ниже цен на новостройки. В среднем в старых границах Москвы эта разница составляет порядка 26-30% в зависимости от локации, отметила она.

По оценкам федеральной компании "Этажи", в первой половине августа интерес к ипотеке на первичном рынке Москвы вырос на 23% относительно первой половины июля 2025 года, а на вторичном - на 7,7%, рассказала ТАСС директор департамента ипотеки и первичного рынка "Этажей" в столице Мария Сорока. Среди причин роста спроса на старый фонд оживление интереса к этому сегменту после очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ - доля консультаций в этом сегменте выросла вдвое, отметила она. На рынке новостроек обсуждение новых ограничений по семейной ипотеке и ужесточение условий ее выдачи банками также провоцируют повышенный спрос. "Банки, например, готовы давать дисконт от своей ставки по ипотеке на 0,5% при условии выхода на сделку до определенного периода времени, а застройщики выставляют акционные предложения на свои объекты", - добавила эксперт.

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов также отмечает рост числа сделок на "вторичку" в Москве - в июле оно выросло относительно июня и мая, но в годовом выражении - небольшое сокращение показателя. "В августе тренд в целом сохранился, но о бурном ажиотаже говорить не приходится. Соответственно, "Сбер" и другие ведущие банки не испытывают колоссальной нагрузки. При этом ЦБ не ввел макропруденциальные лимиты (максимальная доля рискованных кредитов, которую могут выдавать банки - прим. ТАСС) по ипотеке на вторичном жилье для коммерческих банков. Таким образом, юридических препятствий для оформления большого числа сделок нет", - рассказал он ТАСС. Востребованность вторичного жилья среди клиентов, не соответствующих условиям льготных программ, эксперт связывает с ценовым разрывом с новостройками. Исключение составляют готовые новостройки от собственников, которые нередко стоят дороже строящихся объектов от девелоперов, добавил он.