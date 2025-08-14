Эксперты: разница в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках РФ составила 51%

За год после отмены программы "Господдержка-2020" цены выросли на 6,5%, быстрее роста цен на первичном рынке, но ниже инфляции

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. За год после отмены программы "Господдержка-2020" новостройки и готовое жилье в России прибавили в цене 4,2% и 6,5% соответственно, разрыв в стоимости превысил 50%, говорится в сообщении сервиса Сбербанка "Домклик".

"Рост цен на первичное жилье по-прежнему не догоняет инфляцию (в июле рост год к году составил 4,2% против 6,4% в июне). Рост цен на вторичное жилье продолжается с сентября 2024 года. За год после отмены программы "Господдержка-2020" цены выросли на 6,5%, быстрее роста цен на первичном рынке, но ниже инфляции. Разрыв между стоимостью жилья на первичном и вторичном рынках составил 51%", - отмечается в сообщении. Квадратный метр в жилье, построенном не более чем 10 лет до продажи на вторичном рынке, стоил в июле всего на 13% дешевле "квадрата" в новостройках.

Согласно данным о заключенных ипотечных сделках "Сбера" (подготовлены экспертами Центра финансовой аналитики "Сбера" - ЦФА), в июле средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке РФ выросла на 0,4%, составив 175,6 тыс. рублей. Лидерами по стоимости строящегося жилья остаются Москва (362,0 тыс. рублей за кв. м), Санкт-Петербург (256,8 тыс. рублей), Республика Татарстан (191,9 тыс. рублей), Московская и Ленинградская области (190,3 тыс. и 174,6 тыс. рублей соответственно). При этом в Петербурге и Московской области зафиксировано снижение цен к июню (на 0,8% и 0,2% соответственно).

По данным аналитиков, в июле различие между ценой квадратного метра в объявлениях и сделках на первичном рынке РФ выросло до 13,3% с 12,2% в июне. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки (который показывает степень уверенности продавца) стагнирует на протяжении года. Все это повышает вероятность разворота цен в сторону снижения в ближайшие месяцы или же их фиксации на текущем уровне, отмечают аналитики.

На вторичном рынке жилья также можно ожидать снижения цен, продолжают эксперты. "Здесь продолжается тенденция к сокращению разрыва между ценой предложения и сделки, при этом со второй половины 2023 года этот показатель ни разу не превысил значение 18%. Несмотря на небольшой рост числа сделок в июле, в среднесрочной перспективе это создает предпосылки для снижения цен", - объяснили аналитики.

В июле на первичном рынке выросло количество регионов, в которых на протяжении последних трех и более месяцев подряд снижаются цены на жилье, на вторичном рынке количество таких регионов, напротив, снизилось. Для первичного рынка это самый высокий показатель с июня 2023 года, что создает предпосылки для локальных кризисов спроса.