Регион стал первым в стране, кому утвердили выделение средств

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 августа. /ТАСС/. Фонд развития промышленности одобрил заявку Карелии на финансирование нового этапа программы расселения аварийного жилья по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Таким образом, регион стал первым в стране, кому утвердили выделение средств, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2023 году в Карелии досрочно завершили программу расселения аварийного фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года. Это позволило улучшить жилищные условия более 8 тыс. человек. В новый этап программы вошли дома, признанные аварийными после 2017 года. В него предполагается включить 1 млн квадратных метров.

"Республика Карелия стала первым регионом России, которому Фонд развития территорий одобрил заявку на финансирование нового этапа программы расселения аварийного жилья по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - сказано в сообщении.

Карелия подала заявку на предоставление опережающего финансирования на лимиты 2025 и 2026 годов. Речь идет о 5,2 млрд рублей, которые республика получит на расселение аварийного жилья во всех районах в 2025 году. Власти региона планируют направить средства в том числе на строительство домов в Беломорске, Петрозаводске, Питкяранте и Суоярви.

"Благодарю федеральный центр за внимание к региону. У нас стартует одна из самых масштабных программ расселения в стране. Мы к ней готовы", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Ранее вице-премьер по вопросам развития инфраструктуры региона Виктор Россыпнов сообщал, что в ближайшие два года планируется расселить порядка 2 тыс. квартир. Тех, кому новое жилье предоставят в первую очередь, будут определять на комиссиях муниципалитетов с приглашением общественных деятелей и прокуроров. В эту группу войдут семьи участников СВО, многодетные семьи, а также семьи с детьми инвалидами.