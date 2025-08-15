Градостроительный потенциал составляет порядка 500 млн кв. м, отметил председатель правительства РФ Марат Хуснуллин

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Объем жилья по действующим разрешениям на строительство достиг 172 млн кв. м - это на 4% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении правительства РФ со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

"На сегодняшний день объем жилья по действующим разрешениям на строительство достиг 171,9 млн кв. м, что на 4% больше, чем годом ранее. Такие результаты стали возможны во многом благодаря системной работе и заделам предыдущих лет", - отметил Хуснуллин. По его словам, градостроительный потенциал составляет порядка 500 млн кв. м.

Объем жилья по выданным за первое полугодие 2025 года разрешениям на строительство составил 17,9 млн кв. м жилья. В стадии строительства в настоящее время находится 118,5 млн кв. м жилья - это на 3% выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.