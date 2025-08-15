До 1 сентября все ведомства должны выделить лимиты в объеме 5% от своих госпрограмм на реализацию мастер-планов городов округа, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Мастер-планами развития городов Дальневосточного федерального округа (ДФО) предусмотрено создание 875 объектов до 2030 года, завершены работы по созданию 165 из них - почти 20%. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании о ходе реализации мастер-плана города Магадана с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Всего мастер-планами предусмотрено создание 875 новых объектов и 165, которые уже завершены, - это почти 20% от всей работы, запланированной до 2030 года. Общий объем финансирования 4,4 трлн рублей, из которых половина - это внебюджетные средства, половина - это средства федерального бюджета, 1,7 трлн, и 500 млрд - за счет региональных источников", - сказал он.

Федеральные ведомства должны выделить лимиты в объеме 5% от своих госпрограмм на реализацию мастер-планов городов ДФО.

"И дополнительно к уже обеспеченному финансированию важным компонентом должно стать направление не менее 5% от соответствующих госпрограмм. Сейчас эта работа ведется с федеральными органами исполнительной власти - до 1 сентября все должны выделить соответствующие лимиты в объеме 5%", - заявил глава Минвостокразвития.