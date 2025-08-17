Срок должен считаться от даты первой сделки, а не с момента, когда кто-то "обнаружил" нарушение 30 лет спустя, считает эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Эффективность решения проблемы оспаривания сделок по приватизации может быть достигнута путем установления четкого срока давности и начала отсчета сделки. Такое мнение ТАСС выразил адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума - 2025 поручил установить сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации для защиты добросовестных приобретателей имущества.

"Чтобы закон был эффективным, а не просто декларацией, нужны три ключевые вещи. Во-первых, нужен конкретный срок: установить конечный срок давности, например 10 лет, без всяких лазеек", - сказал Григориади. Во-вторых, необходима защитить текущего владельца. "Прямо прописать, что у добросовестного покупателя, который приобрел актив на рынке, отобрать его по старым делам невозможно", - считает эксперт.

Третьим условием он назвал фиксацию понятного старта отсчета. "Срок должен считаться от даты первой сделки, а не с момента, когда кто-то «обнаружил» нарушение 30 лет спустя", - заключил эксперт.