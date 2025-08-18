Москва стала терять свою долю на рынке ипотечных сделок с апартаментами после того, как власти столицы объявили о планах ограничить строительство и ввод новых апартаментов в 2024 году, говорится в исследовании сервиса Сбербанка "Домклик"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Число ипотечных сделок на покупку апартаментов сильнее всего выросло за год в Республике Башкортостан - на 10,9 процентных пунктов (п.п.) и в Краснодарском крае - на 7,8 п.п. Об этом говорится в исследовании сервиса Сбербанка "Домклик".

"Краснодарский край, чья доля на ипотечном рынке апартаментов в 2025 году достигла 24,2% (+7,8 п.п.), занимает второе место после Москвы (28,9% ипотечных сделок; снижение на 8% год к году), практически взяв на себя потерянный столицей объем. Больше всего за год выросла доля по количеству ипотечных сделок на покупку апартаментов в Башкортостане (16,8% сделок с ипотекой; +10,9 п.п. - рост год к году)", - отмечается в материалах.

Москва стала терять свою долю на рынке ипотечных сделок с апартаментами после того, как власти столицы объявили о планах ограничить строительство и ввод новых апартаментов в 2024 году, говорится в материалах. Если в 2024 году процент Москвы в количестве взятых кредитов на покупку этого вида недвижимости достигал 36,9%, то в 2025-м он упал до 28,9%.

В объеме выдач ипотечных кредитов Москва потеряла 13,6 п.п., снизив долю по объемам ипотечных выдач с 41,5% до 27,9%. На 4,3% уменьшилось число взятых ипотек на покупку "апартов" в Санкт-Петербурге. При этом Краснодарский край в 2025 году достиг показателя в 39,2% на этом рынке. На третьем месте по выдачам находятся Севастополь (0,4% в объеме выдач) и Калининградская область (0,8%).