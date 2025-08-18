Квартиры в первом корпусе дома передадут собственникам с чистовой отделкой

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) А101 получила разрешение на строительство дома бизнес-класса в жилом районе "Дзен-кварталы" в новой Москве, ввести дом в эксплуатацию планируется в 2028 году. Об этом говорится в сообщении ГК.

"ГК А101 получила разрешение на строительство дома бизнес-класса в жилом районе "Дзен-кварталы" в Новомосковском округе столицы. В нем начались продажи квартир, машино-мест и коммерческих помещений. Ввести дом в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2028 года", - отмечается в сообщении.

Дом № 5 будет состоять из трех корпусов 8-, 12-, и 21-этажей. В оформлении используются плиты навесного вентилируемого фасада в сочетании с мокрой штукатуркой. Квартиры в первом корпусе дома будут передаваться собственникам с чистовой отделкой.

Всего в трех корпусах дома разместятся 382 квартиры: 43 студии, 172 евро-однокомнатных, 114 евро-двухкомнатных, 42 евро-трехкомнатных и 11 евро-четырехкомнатных.

Для всех трех корпусов дома предусмотрен единый подземный паркинг на 198 машино-мест. Первые этажи дома традиционно отведены под коммерческие помещения: всего их будет 32 общей площадью 2 163,1 кв. м.

В "Дзен-кварталах" появятся два детских сада на 150 мест каждый и образовательный комплекс (на 1275 учеников и 200 дошкольников). Рядом уже работает современный медкомплекс, многофункциональный культурный комплекс "Коммунарка", гипермаркет "Глобус", школа Москомспорта и другие инфраструктурные объекты.