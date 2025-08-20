Создание 200 качественных мастер-планов к 2030 году - задача, требующая комплексного подхода, отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Компромисс, позволяющий муниципалитетам выбирать между использованием классических практик планирования и мастер-планированием, может быть найден до конца 2025 года. Об этом рассказал в ходе X всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

"Создание 200 качественных мастер-планов к 2030 году - задача, требующая комплексного подхода. Ожидается, что до конца 2025 года будет найдено компромиссное решение, которое позволит муниципалитетам выбирать между использованием классических практик планирования и мастер-планированием", - сказал он в ходе сессии "20 лет мастер-планам: результаты и новые вызовы".

Эксперты также обсудили ретроспективы первых мастер-планов в РФ и стратегию будущей работы, указали на необходимость установления единых требований к разработке таких документов и согласованность с законопроектами. Отмечалось, что мастер-план должен основываться на комплексной аналитике для выявления проблем и точек роста, а также обсуждаться с населением и бизнесом.

По словам модератора сессии и управляющего партнера Научно-исследовательского центра "Картфонд" Александра Панина, в отличие от локальных схем и точечных проектов, мастер-план комплексно работает с территорией: выявляет ее потенциалы, выстраивает связи между поселениями, формирует новый каркас расселения.