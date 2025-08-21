По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, упрощенный порядок регистрации прав позволяет гражданам избежать бумажной волокиты и судебных разбирательств

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 16 млн прав собственности в отношении объектов недвижимости зарегистрировали в России в упрощенном порядке по "дачной амнистии" с 2006 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

"Дачной амнистией" называют законы, которые упрощают оформление документов на жилые и садовые дома, хозяйственные постройки или земельные участки, используемые гражданами для размещения жилого дома.

"За 19 лет действия "дачной амнистии" ею воспользовались более 16 млн граждан. Свыше 8,3 млн (52 %) прав на земельные участки и отдельные виды зданий и сооружений, в том числе садовые дома, были оформлены до 2011 года", - цитируется руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

По его словам, упрощенный порядок регистрации прав позволяет гражданам избежать бумажной волокиты и судебных разбирательств, оказывает положительное влияние на динамику развития индивидуального жилищного строительства и гражданского оборота недвижимости. "До 1 марта 2031 года при определенных условиях можно оформить в упрощенном порядке права на жилые дома, возведенные до 14.05.1998, и земельные участки под ними", - добавили в ведомстве.

Как уточнили в Росреестре, из более чем 16 млн прав собственности, оформленных по "дачной амнистии", 7,8 млн прав на земельные участки, 4,7 млн - на индивидуальные жилые дома и 3,5 млн - на садовые дома.