Налоговые льготы на жилье для многодетных семей предложили увеличить

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Олег Леонов, Амир Хамитов, Дмитрий Певцов и Ксения Горячева направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить льготу по налогу на имущество для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 403 части второй Налогового кодекса РФ. Так, предлагается установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц для многодетных семей будет уменьшаться на величину кадастровой стоимости 18 кв. м общей площади квартиры, комнаты или жилого дома - в расчете на каждого члена семьи.

Кроме того, предлагается расширить понятие "член семьи" для целей применения льготы. В него будут входить супруг (супруга), несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, находящиеся под опекой или попечительством, а также дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях.

Как отмечается в пояснительной записке, льгота по налогу на имущество физических лиц для многодетных семей распространяется только на 5 кв. м общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 кв. м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.