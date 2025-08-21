Акции "Самолета" снижались на 12%

Такая динамика отмечена на фоне возбуждения двух уголовных дел по признакам мошеннических действий при строительстве жилых домов по договорам долевого участия в Колпинском и Курортном районах Санкт-Петербурга

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Стоимость акций девелопера "Самолет" снижалась на Московской бирже более чем на 12%, свидетельствуют данные торгов.

Такая динамика отмечена на фоне возбуждения двух уголовных дел по признакам мошеннических действий при строительстве жилых домов по договорам долевого участия в Колпинском и Курортном районах Санкт-Петербурга. Речь идет про ЖК "Новое Колпино" и ЖК "Курортный квартал", застройщиком которых по данным официального сайта является ГК "Самолет".

По данным на 13:11 мск, акции компании снижались на 12,22%, до 1 106 рублей за бумагу. К 14:05 мск, акции замедлили снижение и торговались на уровне 1 187 рублей за бумагу (-5,79%).

Как сообщали в пресс-службе главка СК России г. Санкт-Петербурга, оба дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, неустановленные лица из числа руководителей фирм-застройщиков получили от граждан денежные средства на основании договоров долевого участия, однако в установленный законом срок свои обязательства по сдаче домов ЖК и вводу их в эксплуатацию не исполнили. В офисах застройщика проведены обыски.