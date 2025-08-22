При изучении документации и анализе ситуации дело будет закрыто, заявила гендиректор компании Анна Акиньшина

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Группа "Самолет" надеется на закрытие уголовных дел из-за задержек со сдачей домов в Санкт-Петербурге, сообщила ТАСС гендиректор компании Анна Акиньшина.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в офисах компании прошли обыски из-за не сданных вовремя ЖК. Были возбуждены уголовные дела.

"Мы уверены, что при изучении документации и анализе ситуации дело будет закрыто. Дома готовы, это подтверждается и фото, и видеоматериалами со стройплощадок проектов", - сказала ТАСС Акиньшина.

По ее словам, ситуация в отрасли такова, что изменение сроков передачи ключей сейчас не единичный случай, и со стороны контролирующих органов поступают запросы девелоперам - это рабочий процесс. Они должны реагировать на обращения и вопросы граждан.

"Чтобы быть уверенными в качестве передаваемых объектов, мы проводим процесс приемки внутренними службами контроля качества, осуществляем финишные доработки и устранение мелких замечаний по отделке. В тесном взаимодействии с подрядными организациями мы решили проблему нехватки рабочих из-за общего дефицита кадров в отрасли, форсируем работы, чтобы как можно скорее передать ключи всем участникам долевого строительства", - объяснила Акиньшина.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, задержек сдачи объектов в других регионах нет. Всего "Самолет" с начала года во всех регионах присутствия передал около 18 тыс. квартир.