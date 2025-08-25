Многие новые арендаторы не могут себе позволить брать кредиты на развитие из-за высокой ключевой ставки

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Доля свободных торговых площадей в деловом центре "Москва-Сити" может увеличиться до 10% к концу 2025 года. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group.

В исследовании также говорится, что в декабре прошлого года в деловом центре было 5% вакантных площадей, а к началу июля их доля увеличилась до 6,8% и составила 3 500 кв. м. Больше всего за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года доля свободных площадей выросла в "IQ-квартале" и "Северной башне" - с 12 до 21,3% и с 23,1 до 32,4%. В "Башне на набережной" показатель увеличился на 6,9 п. п. с 1,3 до 8,2%, в "Городе столиц" - на 3,9 п. п. с 0,6 до 4,5%, в "Башне 2000" - на 2,6 п. п. с 60,6 до 63,2%.

Как пишут "Ведомости", среди причин данной тенденции - высокая конкуренция и закрытие заведений общепита, предприятий сферы услуг, магазинов. Так, директор департамента направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина отметила, что в январе - июне в деловом центре закрылись 37 площадок, тогда как начали работать 27. В частности, в сфере общепита прекратили работу 19 заведений, открылись - 10. Другим фактором, например, стало закрытие "Багратиона" - вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что это нарушило привычные маршруты гостей и туристов. Руководитель департамента коммерческой недвижимости Whitewill Александр Борисенко в качестве еще одного фактора указал на макроэкономическую ситуацию. По его словам, много новых арендаторов не могут себе позволить брать кредиты на развитие из-за высокой ключевой ставки.