Кредит выдан в рамках президентской программы льготного финансирования восстановления объектов культурного наследия

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ предоставил 117 млн рублей на реставрацию объекта культурного наследия в Большом Афанасьевском переулке в Москве в рамках программы льготного кредитования, оператором которой выступает ДОМ.РФ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Кредит в размере 117 млн рублей предоставлен компании "Третий тайм" для реставрации здания "Дом, в котором жил Андреев Николай Андреевич в 1900-1932 гг.". Объект культурного наследия федерального значения расположен в Большом Афанасьевском переулке", - говорится в сообщении.

Кредит выдан в рамках президентской программы льготного финансирования восстановления объектов культурного наследия (ОКН). Фиксированная льготная ставка составляет 9%.

Спрос инвесторов в рамках программы растет, прокомментировал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс. "На рассмотрении в Банке ДОМ.РФ уже более 100 заявок на получение кредита для восстановления исторических объектов. Видим интерес и со стороны кредитных организаций: в июле к реализации программы присоединился Совкомбанк, теперь в ней участвуют шесть кредиторов, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и ВЭБ.РФ", - приводит его слова пресс-служба.

Уточняется, что в настоящий момент строительная готовность объекта в Большом Афанасьевском переулке составляет 33%. После завершения реставрации здание площадью 814 кв. м будет приспособлено под административные и офисные помещения. Проект реализуется при участии ГК "Агентство реновации архитектурного наследия "Интеллект", имеющей опыт восстановления пяти ОКН общей площадью 3,7 тыс. кв. м в Туле и Костроме. "Программа льготного кредитования создает для инвесторов стимулы восстанавливать исторические здания и приспосабливать их под современные нужды", - цитируется заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.