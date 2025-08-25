Стандарт разработан под руководством Минстроя России и ДОМ.РФ при участии отраслевых организаций в рамках деятельности технического комитета по стандартизации

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский стандарт "Технологии информационного моделирования в строительстве" будет включен в нормативную базу Республики Узбекистан. Об этом говорится в сообщении Минстроя РФ.

"Росстандарт и Узбекское агентство по техническому регулированию достигли договоренности о начале работ по включению российского стандарта ГОСТ Р 10.00.00.01-2025 "Технологии информационного моделирования в строительстве. Основные термины и определения" в нормативную базу Республики Узбекистан", - отмечается в сообщении.

Указывается, что стандарт разработан под руководством Минстроя России и ДОМ.РФ при участии отраслевых организаций в рамках деятельности технического комитета по стандартизации №505 (ТК 505). Документ устанавливает единую систему терминов и определений для информационной модели объекта капитального строительства. Его принятие поспособствует созданию единой базы терминов для специалистов РФ и Узбекистана, минимизирует технические барьеры при реализации совместных проектов.

"Федеральный проект "Новый ритм строительства" в составе национального проекта "Инфраструктура для жизни" ориентирован на сокращение процедур инвестиционно-строительного цикла, повышение ресурсной и энергетической эффективности объектов капитального строительства <...> С помощью документа упростится взаимодействие между РФ и Узбекистаном в строительной отрасли и откроются новые возможности для совместных инициатив инфраструктурного строительства", - приводятся в сообщении слова замглавы Минстроя России Константина Михайлика.

По словам управляющего директора по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николая Козака, российский ГОСТ станет основой для гармонизации нормативно-технической базы в области технологий информационного моделирования в Узбекистане. "Мы готовы делиться опытом и поддерживать узбекских коллег в процессе внедрения стандарта не только с точки зрения "цифровых двойников", но и по всему спектру IT-решений для стройки", - приводятся в сообщении слова Козака.

Отмечается, что ранее в Узбекистане были приняты российские стандарты в области "зеленого" строительства, разработанные при участии ДОМ.РФ: по установлению критериев для "зеленых" многоквартирных домов и индивидуального жилищного строительства.