МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Выручка крупнейших застройщиков РФ снизилась в первом полугодии 2025 года на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах ДОМ.РФ.

"В первом полугодии 2025 года выручка семи крупнейших застройщиков сократилась в условиях сжатия спроса. Суммарные продажи этих компаний, а также компаний Самолет и ПИК (по данным ЕИСЖС) сократились на фоне охлаждения спроса как в натуральном, так и в денежном выражении. Объем продаж в квадратных метрах по девяти застройщикам сократился до 2,4 млн кв. м (-13% год к году). При этом выручка от продаж сократилась на 9% к первому полугодию 2024 года, до 581 млрд рублей из-за роста средней цены реализации", - отмечается в материалах.

Суммарный объем строящегося жилья по девяти крупнейшим девелоперам снизился на 3%, до 16,9 млн кв. м. Соотношение распроданности и строительной готовности по девяти застройщикам на 1 июля 2025 года составило 91%, что значительно превышает как равновесное значение (70%), так и среднее соотношение по рынку (71%).

Стабильные продажи способствуют наполнению счетов эскроу даже несмотря на значительную долю рассрочек. По данным Банка России, приток средств на счета эскроу за 6 месяцев 2025 года составил 2,2 трлн руб. (-15% относительно высокой базы 6 месяцев 2024 года).

Банки продолжают стабильно финансировать текущее строительство: задолженность застройщиков выросла в январе-июне 2025 года на 1,1 трлн рублей (+1,2 трлн рублей за 6 месяцев 2024 года) до 9,3 трлн рублей.