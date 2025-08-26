Председатель правительства РФ отметил, что "вопрос собственности в целом всегда очень чувствителен для людей"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Работники Росреестра, занимаясь регистрацией прав на недвижимость, должны входить в положение обратившихся граждан и относиться к ним по-доброму. Это подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским.

"Вопрос собственности в целом всегда очень чувствителен для людей, - подчеркнул премьер. - Здесь и вопросы справедливости, потому что когда человек потратил средства на то, чтобы построить дачу, дом, облагородить земельный участок, а потом не может добиться регистрации - это бывает для семьи крайне негативным фактором".

"Без сомнения, служба должна в этом смысле показывать пример такого доброго, хорошего отношения к людям, - указал Мишустин. - Обратная связь здесь, мне кажется, основа для работы Росреестра". "Надеюсь, что вы измеряете обратную связь - удовлетворенность людей сервисами", - добавил он.

Росреестр, заметил глава кабмина, "курирует большой участок работы" и занимается в том числе "агрегацией информационных ресурсов, кадастровой оценкой", что помогает "фактически гарантировать права граждан" и организовать справедливое налогообложение, территориальное планирование городов.

С беседе с главой Росреестра Мишустин отдельно остановился на теме "гаражной амнистии". "Четвертый год она идет, людей очень волнует тема", - указал премьер.