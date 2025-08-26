По словам гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко, госкомпания реализует программу строительства доступного арендного жилья во всех 11 регионах ДФО

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 1 100 арендных квартир заселено в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) при участии ДОМ.РФ, говорится в сообщении госкомпании.

"При поддержке ДОМ.РФ в Хабаровске стартовало заселение 240 квартир, построенных по президентской программе "Доступное арендное жилье в ДФО". На данный момент общее число предоставленных арендаторам квартир в рамках реализации программы составило 1 107 в семи регионах", - отмечается в материалах.

Арендные квартиры предоставляются в жилом комплексе в Северном микрорайоне города, на улице Груднова. Категории нанимателей, в соответствии с условиями программы, определены правительством края.

"Развитие Дальнего Востока - это стратегическая задача, поставленная президентом. Одно из важнейших направлений - создание комфортных условий для жизни людей. В том числе при участии госкомпании ДОМ.PФ реализуется программа строительства арендного жилья. Она помогает улучшить жилищные условия семей, а также способствует привлечению квалифицированных специалистов и закреплению молодых кадров в регионе", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

По словам гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко, госкомпания реализует программу строительства доступного арендного жилья во всех 11 регионах ДФО. Инвестиции в новое жилье составили на данный момент 82 млрд рублей. Его уже предоставили востребованным специалистам в Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, республике Саха (Якутия), Чукотском АО и Сахалинской области.

За счет субсидирования из федерального и регионального бюджетов, ежемесячная арендная плата за самую маленькую квартиру в доме площадью около 38 кв. м составит около 8,2 тыс. рублей, за самую большую (около 75 кв. м) - 16 тыс. рублей.