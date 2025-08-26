По мнению премьер-министра, сделать учет недвижимости - земли, зданий, сооружений - качественным, для того чтобы гарантировать право собственности людям, бизнесу, - это сложная работа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил провести кадастровый учет объектов недвижимости в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом речь зашла во время его рабочей встречи с главой Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олегом Скуфинским.

"Одна из самых значимых тем, которую мы с вами обсуждали еще на прошлой встрече, - это вопросы, связанные с деятельностью вашего агентства на территориях новых регионов страны: это Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Очень важно там инвентаризировать все объекты, обеспечить их кадастровый учет и вообще гарантии прав собственности точно так же, как и по всей России. Это обеспечивается системой Росреестра", - сказал премьер.

По мнению Мишустина, сделать учет недвижимости - земли, зданий, сооружений - качественным, для того чтобы гарантировать право собственности людям, бизнесу, - это сложная работа. Но эта функция Росреестра должна исполняться с учетом всех задач по выполнению национальных целей развития.

"Право собственности было введено фактически в конце 1990-х годов. Кадастр стал создаваться в начале 2000-х годов. И на сегодняшний день, конечно, уже проведена большая работа, инвентаризация. Есть и плюс большой: поскольку инвентаризация была проведена за последние 20 лет в основном, эти данные достаточно свежие", - констатировал Мишустин. "Очень важно, чтобы все технологии, системы, которые разрабатываются, Национальная система пространственных данных - все они были построены в первую очередь на отечественных технологиях, с использованием всех средств безопасности. Вместе с тем они, конечно, должны быть рассчитаны на интерактивное взаимодействие с людьми, чтобы это было просто и удобно для людей, поскольку, повторю, вопросы собственности волнуют каждого человека в России", - подытожил он.