Застройщики стараются "ужать" планировки за счет так называемых лишних метров, в том числе вытянутых коридоров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Средняя площадь квартир в новостройках на рынке Петербурга за год сократилась на 3,34%, до 42 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе компании City Solutions.

"За последний год средняя площадь квартир на первичном рынке в России снизилась на 1,45% и составляет 49,1 кв. м. В Москве сокращение составило 1,52% - с 52,2 до 51,4 кв. м, в Петербурге - 3,34%, до 42 кв. м", - говорится в сообщении.

Некоторые застройщики продолжают сокращать площади квартир, стараясь "ужать" планировки за счет так называемых лишних метров. По словам экспертов, в отдельных случаях это может быть оправдано - например, если уменьшение происходит за счет вытянутых коридоров. Оптимально, по их словам, когда входная зона имеет квадратную форму и площадь от 5 до 10 кв. м - в зависимости от размера семьи.

"Снижение метража скоро достигнет предела - при дальнейшем уменьшении теряется базовый комфорт. Инвестиции в жилье носят долгосрочный характер и надо это учитывать при покупке. Когда экономическая ситуация в стране изменится и кредиты станут более доступными, малогабаритные квартиры окажутся не столь востребованными", - отметил генеральный директор петербургской строительной компании City Solutions Василий Тимофеев.

В настоящее время действуют рекомендации Минстроя для региональных властей: не согласовывать проекты, если площадь студии составляет менее 28 кв. м, однокомнатной квартиры - менее 36 кв. м, двухкомнатной - менее 49 кв. м, трехкомнатной - менее 66 кв. м. "На практике эти требования применяются выборочно и, как правило, касаются лишь микростудий в отдельных регионах", - отметили в пресс-службе City Solutions.