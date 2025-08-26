Концепция и проектная документация находятся в высокой стадии готовности

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Девелопер "Кортрос" планирует в начале 2026 года приступить к строительству в Перми самого большого в России квартала с бесшовной цифровой средой, говорится в сообщении компании.

"В планах "Кортрос" - строительство 227 тыс. кв. м нового жилья более чем для 10 тыс. человек и технологического делового квартала "Пермь-сити". Они будут связаны на уровне единого цифрового ландшафта - городской среды, транспортной сети, энергетики, инженерии, домов и квартир. Концепция и проектная документация находятся в высокой стадии готовности. К строительству девелопер планирует приступить в начале 2026 года", - отмечается в сообщении.

В рамках проекта компания разрабатывает цифровые сервисы для комфортной жизни. Так, "умная энергетика" включает не только интеллектуальное управление энергопотреблением, но и современные технологии, такие как солнечные фасады, позволяющие снизить тарифы на содержание инфраструктуры. Безопасность микрорайона обеспечит система видеонаблюдения со стопроцентным покрытием территории и интеллектуальной видеоаналитикой.

"Созданная "умная инфраструктура" обеспечит сбор и анализ данных. Государство получит более широкие возможности в регулировании оплаты - не количества, а качества услуг, а также в уменьшении ресурсопотребления. Горожане - комфортную для жизни, работы и отдыха среду", - пояснил гендиректор группы компаний "Кортрос" Станислав Киселев.

ГК "Кортрос" участвует в государственных, региональных и ведомственных программах жилищного строительства, использует механизмы государственно-частного партнерства, создавая возможности для реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий в различных регионах РФ. Проектные офисы холдинга расположены в Москве, Московской области, Екатеринбурге, Перми.